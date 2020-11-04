Причиной пожара на Даурской стал взрыв газа

О трагедии уведомили губернатора Алексея Текслера, прокуратура по факту происшествия организовала проверку.

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Причиной пожара на улице Даурская в Челябинске стал взрыв газа. Эту информацию сегодня, 4 ноября, «Первому областному» подтвердили в пресс-службе городской администрации. Сейчас на месте трагедии работает замглавы города Александр Астахов и сотрудники МЧС. Также о происшествии уже уведомили губернатора Алексея Текслера.



«Администрация Челябинска возьмёт на себя расходы по погребению погибших при взрыве бытового газа. На месте трагедии работает заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Ситуация находится на личном контроле Губернатора Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе мэрии Челябинска.

Кроме того, по факту инцидента прокуратурой области организована проверка. Как сообщили в ведомстве, на место пожара выехал прокурор Металлургического района Павел Диденко.

«Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать врыв бытового газа. Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль проверочные мероприятия правоохранительных органов по указанному факту. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, первая информация о происшествии появилась сегодня, 4 ноября. Возгорание стало причиной гибели трёх человек — женщины и двух её детей. Глава семейства в момент инцидента находился на работе. Сейчас все причины трагедии выясняют специалисты.