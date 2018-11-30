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/ Пожилая женщина сгорела в собственной квартире в Миассе

Пожилая женщина сгорела в собственной квартире в Миассе

Сообщение о пожаре поступило ранним утром.
сегодня в 16:49
  |  Происшествия

60-летняя женщина скончалась из-за пожара в собственной квартире. Инцидент произошел в Миассе, сегодня, 30 ноября. Ранним утром на пульт пожарной связи поступил звонок о возгорании, после чего ликвидировать огонь направились 2 автоцистерны и 8 пожарных.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы с легкостью проникли в квартиру, так как дверь была не заперта. Со слов соседей, в задымленном помещении могла находиться пожилая хозяйка. В ходе разведки в горящей квартире огнеборцы обнаружили тело 60-летней женщины. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

В результате пожара также была уничтожена мебель и личные вещи, частично повредились стены и потолок квартиры. На данный момент специалисты устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

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