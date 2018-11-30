/ Жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в Чебаркуле

К счастью, никто не пострадал.

Пожар на первом этаже многоквартирного дома в Чебаркуле привел к эвакуации жителей дома. ЧП произошло в четверг, 29 ноября, в полуденное время. О возгорании сообщили сами жильцы, после чего на место тушения выехали расчеты 48 пожарно-спасательной части.

По прибытии огнеборцы облачились в специальные аппараты для дыхания и приступили к эвакуации жильцов дома. Пожарные помогли 15 людям покинуть свои квартиры, одну женщину специалисты вывели из подъезда с применением спасательного комплекта для дыхания. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Благодаря действиям сотрудников пожарной части, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возникновения огня могло стать нарушение техники безопасности и выбора аппаратов для защиты электрических сетей. На пожаре были уничтожены личные вещи и мебель жильцов, а также повреждено окно в квартире на 2 этаже.