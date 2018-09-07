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/ Железнодорожник из Челябинска получил смертельную травму на путях

Железнодорожник из Челябинска получил смертельную травму на путях

Мужчина погиб под поездом.
сегодня в 13:04
  |  Происшествия

37-летний помощник машиниста погиб на железнодорожных путях на станции Челябинск-главный. Его обезглавленное тело нашли на рельсах. Эту информацию подтвердили в Уральском Следственном комитете.

Сейчас по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, произошел несчастный случай. Потерпевший находился в неположенном месте в нерабочее время. В это время на железнодорожных путях проводились маневровые работы. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя управления Дмитрий Лебедев.

По данным собственных источников, сотрудник железнодорожной компании находился в опасной зоне.

Есть версия, что помощник пришел на работу нетрезвым. Во время осмотра у него нашли алкоголь в крови, это грозит увольнением. Поэтому он решился на отчаянный шаг. — стало известно сайту «Первый областной».

Сомнения вызывает и характер травм. Если гибель мужчины была случайностью, то травмы должны были быть обширнее. Сейчас проводится экспертиза, которая позволит установить точные причины гибели мужчины.

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