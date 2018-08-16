/ Родные погибшего под «Диким поездом» ремонтника ищут виновного в трагедии

Сейчас следствие настаивает на несоблюдении техники безопасности самим пострадавшим.

Следователи завершили проверку, организованную после смертельной поездки «Дикого поезда» в парке Гагарина. Вагончик наехал на ремонтника, занимавшегося аттракционом, отрезал ему ногу. В итоге 52-летний мужчина умер. Спустя месяц следствие установило, что причиной трагического инцидента стало несоблюдение техники безопасности.

Со стороны самой организации нарушений требования охраны труда не установлено, вследствие чего принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Так как самим потерпевшим были нарушены правила техники безопасности, с которыми он был ознакомлен, вследствие чего он получил травму, не совместимую с жизнью. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Центральному району города Челябинска.

Однако родные погибшего не согласны с этим заключением. Как рассказала дочь погибшего Александра Куклина, ремонтник занимался обслуживанием аттракционов в парке с 2014 года, и всегда соблюдал технику безопасности. Девушке неоднократно писали свидетели произошедшего, сообщавшие известную им информацию. Но девушка говорит, что следователи ее не учли.

У следствия нет опроса очевидцев. Хотят просто закрыть дело, обвинив во всем покойного. А я хочу привлечь виновных к ответственности. Нельзя совершить преступление и ходить как ни в чем не бывало. Мне писали очевидцы, но все видели непосредственно наезд поезда. Подробностей никто не знает. Говорили, что папа был там не один, с напарником. Многие говорят, что именно напарник нажал кнопку запуска. Мы не пытались с ним связаться, надеясь на тщательную проверку. По слухам, в парке этот мужчина больше не работает. — поделилась с сайтом «Первый областной» Александра Куклина.

Родные погибшего обратились к адвокату. Он работает над обжалованием решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Александра Куклина все еще пытается найти очевидцев, которые могут рассказать, что произошло перед запуском «Дикого поезда», и очень просит всех, видевших это, откликнуться в соцсетях.

Напомним, трагедия произошла 14 июля в разгар выходного дня. В этот момент в парке имени Гагарина было множество посетителей с детьми. Вагончик «Дикого поезда» тронулся и перерезал сотруднику парка ногу. Окровавленная конечность, а за ней и сам механик, упали на площадку под горками. Мужчина получил сочетанные травмы, врачам горбольницы не удалось его спасти. Как рассказали очевидцы, соседние аттракционы в это время работали, а сотрудники парка не огородили место ЧП. Так что все могли видеть последствия трагедии.