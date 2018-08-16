Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.38 +66.38 75.23 +75.23
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Родные погибшего под «Диким поездом» ремонтника ищут виновного в трагедии

Родные погибшего под «Диким поездом» ремонтника ищут виновного в трагедии

Сейчас следствие настаивает на несоблюдении техники безопасности самим пострадавшим.
сегодня в 11:12
  |  Общество

Следователи завершили проверку, организованную после смертельной поездки «Дикого поезда» в парке Гагарина. Вагончик наехал на ремонтника, занимавшегося аттракционом, отрезал ему ногу. В итоге 52-летний мужчина умер. Спустя месяц следствие установило, что причиной трагического инцидента стало несоблюдение техники безопасности.

Со стороны самой организации нарушений требования охраны труда не установлено, вследствие чего принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Так как самим потерпевшим были нарушены правила техники безопасности, с которыми он был ознакомлен, вследствие чего он получил травму, не совместимую с жизнью. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Центральному району города Челябинска.

Однако родные погибшего не согласны с этим заключением. Как рассказала дочь погибшего Александра Куклина, ремонтник занимался обслуживанием аттракционов в парке с 2014 года, и всегда соблюдал технику безопасности. Девушке неоднократно писали свидетели произошедшего, сообщавшие известную им информацию. Но девушка говорит, что следователи ее не учли.

У следствия нет опроса очевидцев. Хотят просто закрыть дело, обвинив во всем покойного. А я хочу привлечь виновных к ответственности. Нельзя совершить преступление и ходить как ни в чем не бывало. Мне писали очевидцы, но все видели непосредственно наезд поезда. Подробностей никто не знает. Говорили, что папа был там не один, с напарником. Многие говорят, что именно напарник нажал кнопку запуска. Мы не пытались с ним связаться, надеясь на тщательную проверку. По слухам, в парке этот мужчина больше не работает. — поделилась с сайтом «Первый областной» Александра Куклина.

Родные погибшего обратились к адвокату. Он работает над обжалованием решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Александра Куклина все еще пытается найти очевидцев, которые могут рассказать, что произошло перед запуском «Дикого поезда», и очень просит всех, видевших это, откликнуться в соцсетях.

Напомним, трагедия произошла 14 июля в разгар выходного дня. В этот момент в парке имени Гагарина было множество посетителей с детьми. Вагончик «Дикого поезда» тронулся и перерезал сотруднику парка ногу. Окровавленная конечность, а за ней и сам механик, упали на площадку под горками. Мужчина получил сочетанные травмы, врачам горбольницы не удалось его спасти. Как рассказали очевидцы, соседние аттракционы в это время работали, а сотрудники парка не огородили место ЧП. Так что все могли видеть последствия трагедии.

Общество
Экстремальный аттракцион протянется над челябинской Кировкой
06.08.2018
Экстремальный аттракцион протянется над челябинской Кировкой
Происшествия
«Дикий поезд», переехавший механика в парке аттракционов, закрыт для отдыхающих
16.07.2018
«Дикий поезд», переехавший механика в парке аттракционов, закрыт для отдыхающих
Происшествия
СК «обвинил» погибшего на аттракционе мужчину в халатности
15.07.2018
СК «обвинил» погибшего на аттракционе мужчину в халатности
Происшествия
Челябинец получил на аттракционе в парке Гагарина сразу несколько смертельных травм
14.07.2018
Челябинец получил на аттракционе в парке Гагарина сразу несколько смертельных травм
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Возможность повышения пенсий до 25 тысяч рассматривают в Госдуме
сегодня в 15:20
Возможность повышения пенсий до 25 тысяч рассматривают в Госдуме
Общество
Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона
сегодня в 14:22
Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона
Общество
Завершается строительство разделительной дамбы в Магнитогорске
сегодня в 14:11
Завершается строительство разделительной дамбы в Магнитогорске
Общество
Серийного похитителя велосипедов вычислили в Миассе
сегодня в 13:55
Серийного похитителя велосипедов вычислили в Миассе
Общество
Горожане смогут внести свой вклад в «10 добрых дел» в центре Челябинска
сегодня в 13:38
Горожане смогут внести свой вклад в «10 добрых дел» в центре Челябинска
Происшествия
«Заорала, будто увидела что-то». У водителя такси начались галлюцинации во время заказа
  
сегодня в 13:13
«Заорала, будто увидела что-то». У водителя такси начались галлюцинации во время заказа
Общество
«Старость — разве это нужно?» Пожилые челябинки стали фотомоделями в модных агентствах
сегодня в 12:54
«Старость — разве это нужно?» Пожилые челябинки стали фотомоделями в модных агентствах
Общество
Челябинская область готова бороться за медали на аграрных выставках
сегодня в 12:41
Челябинская область готова бороться за медали на аграрных выставках
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6