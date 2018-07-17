Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале

Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале

Погибшая перебегала пути в неположенном месте.
сегодня в 13:47
  |  Происшествия

Под Карталами вчера ночью, 16 июля, погибла девушка. Она пересекала железнодорожные пути. Как удалось предварительно установить, погибшая видела, что по рельсам едет грузовой состав, однако решила не дожидаться его прохождения, а перебежать на другую сторону. Более того, девушка сделала это в неположенном месте.

Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось ввиду близкого расстояния. Пострадавшая погибла на месте происшествия от полученных многочисленных травм. Тело направлено в экспертное учреждение для проведения медицинского исследования и установления причины смерти. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего на перегоне «Карталы-Знойное». Кроме того, устанавливается личность погибшей. На вид ей около 25 лет. Документов при себе не было.

Общество
Первые четвероногие пассажиры отправились в путешествие на поезде
  
сегодня в 10:42
Первые четвероногие пассажиры отправились в путешествие на поезде
Происшествия
«Дикий поезд», переехавший механика в парке аттракционов, закрыт для отдыхающих
вчера в 10:17
«Дикий поезд», переехавший механика в парке аттракционов, закрыт для отдыхающих
Общество
Отдыхавшие в парке челябинцы рассказали о попавшем под «Дикий поезд» механике
15.07.2018
Отдыхавшие в парке челябинцы рассказали о попавшем под «Дикий поезд» механике
Происшествия
Мотоциклист без документов попал в реанимацию после поездки по Троицкой трассе
04.07.2018
Мотоциклист без документов попал в реанимацию после поездки по Троицкой трассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
сегодня в 16:10
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
Происшествия
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
  
сегодня в 15:04
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
Происшествия
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
сегодня в 14:56
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
Спорт
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
сегодня в 14:45
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
Происшествия
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
сегодня в 13:47
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
сегодня в 13:39
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Общество
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
сегодня в 13:35
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
Происшествия
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
сегодня в 12:32
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6