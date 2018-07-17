/ Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале

Погибшая перебегала пути в неположенном месте.

Под Карталами вчера ночью, 16 июля, погибла девушка. Она пересекала железнодорожные пути. Как удалось предварительно установить, погибшая видела, что по рельсам едет грузовой состав, однако решила не дожидаться его прохождения, а перебежать на другую сторону. Более того, девушка сделала это в неположенном месте.

Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось ввиду близкого расстояния. Пострадавшая погибла на месте происшествия от полученных многочисленных травм. Тело направлено в экспертное учреждение для проведения медицинского исследования и установления причины смерти. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего на перегоне «Карталы-Знойное». Кроме того, устанавливается личность погибшей. На вид ей около 25 лет. Документов при себе не было.