/ «Дикий поезд», переехавший механика в парке аттракционов, закрыт для отдыхающих

Аттракцион полностью исправен.

В парке Гагарина уточнили обстоятельства трагедии, произошедшей 14 июля на аттракционе «Дикий поезд». Мужчине оторвало ногу на аттракционе. За выходные руководству муниципального учреждения удалось выяснить детали. Например, ходили слухи, что поезд запустил оператор, а в вагонетке находились люди. Это в парке Гагарина опровергли.

При запуске аттракциона «Дикий поезд» на пульте управления сработала сигнальная лампа о неисправности. Контролёр-посадчик аттракциона по радиостанции сообщил об этом дежурной бригаде техников. Пришедшие на аттракцион сотрудники технического персонала, в нарушение техники безопасности, выразившееся в не отключении пульта управления аттракциона от питания, приступили к осмотру агрегатов. По предварительным данным, полученным из объяснений очевидцев, в этот момент аттракцион самопроизвольно запустился и нанёс травму несовместимую с жизнью технику, находящемуся на пути поезда. — прокомментировала сайту «Первый областной» представитель ЦПКиО имени Гагарина Ольга Сырейщикова.

Представители парка добавили, что персонал регулярно проходит инструктажи по технике безопасности. Учет ведется в специальных журналах. Так что техник знал, что аттракцион нужно обесточить перед ремонтом.

Сейчас «Дикий поезд» не работает. Пока не завершится проверка следственного комитета, доступ к нему для посетителей парка будет закрыт. Кроме того, к изучению ситуации подключилось управление культуры Челябинска.

По факту несчастного случая уведомлены государственные соответствующие органы, в настоящее время создается комиссия для изучения деталей происшествия. — сообщил руководитель городского управления культуры Дмитрий Назаров.

Добавим, что «Дикий поезд» после ежегодной проверки вошел в список исправных аттракционов. Он прошел техническое обследование, это подтверждается документально.

Напомним, трагедия произошла 14 июля в разгар выходного дня. В этот момент в парке имени Гагарина было множество посетителей с детьми. Вагончик «Дикого поезда» тронулся и перерезал сотруднику парка ногу. Окровавленная конечность, а за ней и сам механик, упали на площадку под горками. Мужчина получил сочетанные травмы, врачам горбольницы не удалось его спасти. Как рассказали очевидцы, соседние аттракционы в это время работали, а сотрудники парка не огородили место ЧП. Так что все могли видеть последствия трагедии.