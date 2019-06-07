/ Здание налоговой загорелось в Челябинской области

Эвакуация потребовалась 150 работникам службы и посетителям.

В Челябинской области загорелась налоговая. Инцидент произошел в здании ФНС в Миассе. Эвакуация работников и посетителей, которых оказалось 150 человек, прошла до приезда боевых расчетов, потому что вовремя сработала пожарная сигнализация.

Источник возгорания, как определили сотрудники 29 и 47 пожарно-спасательных частей и специальной пожарно-спасательной части №1, располагался в подвале.

Возгорание было обнаружено в подвальном помещении, где находились электрические провода высокого напряжения. Сотрудники пожарной службы принялись ликвидировать происшествие с помощью порошковых огнетушителей. Использовать воду было опасно, так как здание не было полностью обесточено. Спустя некоторое время специалисты энергетической компании произвели отключение электроэнергии, тогда пожарные смогли усмирить огненную стихию. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Причины возгорания сейчас неизвестны, их предстоит установить сотрудникам отдела дознания.