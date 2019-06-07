/ Пожарный травмировался при тушении огня в Челябинске

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе.

Пожарный получил травму при тушении огня. Инцидент произошел в четверг, 6 июня, в обеденное время в Тракторозаводском районе Челябинска. Огнеборцы тушили сарай. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в городском ЕДДС.

Информация получена от старшего диспетчера службы «01». В результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло короткое замыкание силового удлинителя с последующим горением в деревянном сарае размером 2 на 2 метра, возле частного жилого дома. Оповещение экстренных оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

В результате пожара был уничтожен жилой дом, а также сарай, навес и баня.

Пожарного с резаными ранами доставили в больницу для осмотра. После этого его отпустили на амбулаторное лечение.