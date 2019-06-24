/ В ФНС заявили об увеличении числа зарегистрированных самозанятых

За полгода их число выросло до 110 тысяч.

В Федеральной налоговой службе заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тысяч, сообщают «Известия». В ведомстве пояснили, что банки уже начали борьбу за эту категорию граждан. Помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

По данным экспертов, банки заинтересованы в привлечении самозанятых, поскольку в вопросах кредитования они являются «первокурсниками», из которых можно сделать зрелых потребителей. Однако при этом существуют риски в связи с их неплатежеспособностью. — сообщают «Известия».

В ФНС уточнили, что в рамках спецпроектов для самозанятых функционал по регистрации налогоплательщиков в своем приложении запустил Сбербанк. Данная опция позволяет не только поставить на учет свое дело, но также проводить необходимые операции для его ведения.

Отметим, что самозанятыми называют категорию граждан, которые работают сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, а их доход не должен превышать 2,4 миллиардов рублей в год.



