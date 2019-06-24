Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.13 -0.26 71.35 -0.2
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В ФНС заявили об увеличении числа зарегистрированных самозанятых

В ФНС заявили об увеличении числа зарегистрированных самозанятых

За полгода их число выросло до 110 тысяч.
сегодня в 17:29
  |  Общество

В Федеральной налоговой службе заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тысяч, сообщают «Известия». В ведомстве пояснили, что банки уже начали борьбу за эту категорию граждан. Помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

По данным экспертов, банки заинтересованы в привлечении самозанятых, поскольку в вопросах кредитования они являются «первокурсниками», из которых можно сделать зрелых потребителей. Однако при этом существуют риски в связи с их неплатежеспособностью. — сообщают «Известия».

В ФНС уточнили, что в рамках спецпроектов для самозанятых функционал по регистрации налогоплательщиков в своем приложении запустил Сбербанк. Данная опция позволяет не только поставить на учет свое дело, но также проводить необходимые операции для его ведения.

Отметим, что самозанятыми называют категорию граждан, которые работают сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, а их доход не должен превышать 2,4 миллиардов рублей в год.

Происшествия
Здание налоговой загорелось в Челябинской области
07.06.2019
Здание налоговой загорелось в Челябинской области
Общество
Алексей Текслер на примере своего двора объяснил, зачем менять схему распределения налогов в регионе
20.05.2019
Алексей Текслер на примере своего двора объяснил, зачем менять схему распределения налогов в регионе
Общество
Как избежать «налога на теплицы», объяснили эксперты
14.05.2019
Как избежать «налога на теплицы», объяснили эксперты
Общество
Россиян с маленькой зарплатой предлагают освободить от подоходного налога
15.04.2019
Россиян с маленькой зарплатой предлагают освободить от подоходного налога
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
СМИ сообщили о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году
сегодня в 18:00
СМИ сообщили о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году
Общество
В ФНС заявили об увеличении числа зарегистрированных самозанятых
сегодня в 17:29
В ФНС заявили об увеличении числа зарегистрированных самозанятых
Политика
Заявился четырнадцатый кандидат на выборы губернатора в Челябинской области
сегодня в 17:14
Заявился четырнадцатый кандидат на выборы губернатора в Челябинской области
Спорт
Боец из Челябинска стал победителем чемпионата Европы по ММА
сегодня в 17:12
Боец из Челябинска стал победителем чемпионата Европы по ММА
Хоккей
Нападающий магнитогорского «Металлурга» может уехать в НХЛ по окончанию контракта
сегодня в 16:13
Нападающий магнитогорского «Металлурга» может уехать в НХЛ по окончанию контракта
Общество
В Челябинской области арестовали акции мужчины, задолжавшего 700 тысяч рублей
сегодня в 16:04
В Челябинской области арестовали акции мужчины, задолжавшего 700 тысяч рублей
Происшествия
В Челябинской области поезд насмерть сбил школьницу
сегодня в 15:37
В Челябинской области поезд насмерть сбил школьницу
Политика
Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати
сегодня в 15:02
Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6