В Челябинской области снизят транспортный налог

На Законадательном собрании внесли изменения в закон «О транспортном налоге».

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В Челябинской области были внесены изменения в закон «О транспортном налоге». Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера, предусматривающую снижение налоговой нагрузки на автовладельцев.

Благодаря нововведениям, налоговая нагрузка снизится на физические лица и организации, владеющие легковыми автомобилями, мощность двигателя которых не превышает 150 лошадиных сил. Также нагрузка снизится на владельцев мотоциклов и мотороллеров до 36 лошадиных сил включительно.

«Работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев мы последовательно проводим уже несколько лет. Сначала мы дали льготу пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Затем мы расширили действие этой льготы для пенсионеров на автомобили с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных сил. Сегодня мы поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера и одобрили изменения в закон, предусматривающие снижение ставки транспортного налога для всех жителей региона, владеющих автомобилями мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил и мотоциклов до тридцати шести лошадиных сил», — прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш.

Проект закона предполагает снижение ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с 7,7 до 5,16 рублей, от 100 до 150 лошадиных сил с 20,0 до 13,4 рублей. Ставки на мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил снизятся с 4,6 до 3,08 рублей, от 20 до 35 лошадиных сил с 7,7 до 5,16 рублей, с 35 до 36 лошадиных сил с 7,7 до 5,16 рублей.