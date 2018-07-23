/ Рабочего заживо засыпало землей в строительном котловане в поселке Магнитогорска

Бригада работала над возведением коттеджа.

В коттеджном поселке Западный-1, находящемся на территории Магнитогорска, произошла трагедия. 21 июля во время строительства очередного дома на улице Кондратковской на рабочего обрушился пласт земли. Мужчина в это время вместе с коллегами работал в котловане на глубине 2 метра.

На аварийно-спасательные работы выезжали огнеборцы 23 пожарно-спасательной части. По прибытии к месту вызова сотрудникам пожарной охраны Магнитогорска очевидцы сообщили, что рабочие самостоятельно откопали пострадавшего, однако спасти его не удалось. — рассказала сайту «Первый областной» в пресс-службе ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области».

Смерть рабочего констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи. Он получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчине было 30 лет.