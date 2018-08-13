/ 30 предприятий хотели стать лучшими «Строителями года» Южного Урала

В министерстве строительства подвели итоги конкурса.

Награды получили лучшие строительные, производственные и коммунальные предприятия Южного Урала. Они участвовали в конкурсе «Строитель года», объявленном министерством строительства. В конкурсе было 6 номинаций. Особое внимание в каждой уделялось современным технологиям и инновациям в строительстве.

В этом году конкурс проходил под девизом «Создание современной комфортной инфраструктуры», поэтому особое внимание было уделено внедрению современных архитектурных решений при строительстве объектов, представленных на конкурс, передовых инновационных технологий и материалов, качеству и благоустройству территории новостроек, развитию производства и внедрению инновационных технологий на предприятиях стройиндустрии. — сообщили в Министерстве строительства и инфрастуктуры Челябинской области.

В конкурсе особенно отличилась строительная компания «Легион». Они получиил 7 спецпризов, а также завоевали награду в номинации «За особые достижения по созданию комфортных условий при комплексной застройке».

Лучшим в категории промышленного строительства стал челябинский «Завод для локализации производства электродвигателей на территории России», а приз лучших производителей стройматериалов получили «Востометаллургмонтаж- 1», завод «ЖБИ74», «Группа АСТ».

Приз за лучшее проведение капремонта достался компании «Лифт» из Магнитогорска, приз за самую благоприятную инфраструктуру получило предприятие «Карабашмедь». За лучший контроль качества продукции отметили ГК «УралНИИСтром».

Объектами- победителями конкурса стали ЖК «Ньютон», и ЖК «Король Плаза», построенные в Челябинске, а также клубный поселок «Лесной остров», построенный Сосновском районе. Всего в состязании приняли участие 30 строительных объектов и десять предприятий-производителей стройматериалов из городов Челябинской области, а так же Республики Крым.