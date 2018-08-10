/ В Челябинске откажутся от панельных домов

«Панельки» перестанут строить на главных улицах города.

О намерениях избавить Челябинск от панельных многоэтажек заявил руководитель комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Репринцев. Выступая на «Форуме строителей-2018» он отметил, что панельные дома исчезнут с первых линий основных улиц города.

В части периметра основных магистралей нашего города исключить из зоны застроек строительство панельного домостроения. Чтобы по-простому объяснить, взять проспект Победы, или Комсомольский, или Братьев Кашириных, то есть, центральных частей, на первой линии застройки их не будет. — заявил Сергей Репринцев.

По словам руководителя, проект утвердят в городской думе в ближайшие несколько месяцев. Однако это не значит, что в Челябинске вообще исчезнут «панельки», они останутся внутри кварталов, поскольку такое жильё дешевле монолитного.

Отметим, что в ряде регионов России уже отказались от строительства панельных домов. В 2014 году это произошло в Московской области. Тогда претензией к чиновникам стало их стремление сэкономить на отделке домов, что по мнению чиновников ухудшало внешний вид региона.