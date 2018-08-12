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/ Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона

Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона

Борис Дубровский поздравил трудяг-созидателей с профессиональным праздником.
сегодня в 10:19
  |  Общество

С Днем строителя сегодня поздравляют всех жителей Челябинской области, связанных с этой сферой. Праздник отмечается во второе воскресенье августа. Не забыл об этом Борис Дубровский: губернатор обратился к южноуральским строителям с благодарностью за высокие темпы работы и высокое качество возведенных зданий.

Этот профессиональный праздник объединяет тысячи южноуральцев и символизирует большой созидательный труд, нацеленный в будущее. Сегодня Южный Урал прочно держит позиции одного из ведущих строительных регионов страны, входит в число ведущих российских регионов по объемам жилищного строительства, является надежным подрядчиком в реализации крупных российских инвестиционных и инфраструктурных проектов. Накоплен значительный потенциал в стройиндустрии, промышленном и социальном строительстве. Вашими усилиями преображается область, растут новые предприятия и жилые дома, школы, больницы и стадионы. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор также напомнил, что Челябинск ждут большие строительные перемены, связанные с саммитами ШОС и БРИКС. Они пройдут в 2020 году. Строителям представлены смелые архитектурные замыслы, и они уже воплощаются в жизнь.

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