/ Зажигательную смесь в окно челябинской квартиры с детьми бросил наемный убийца

Обвиняемых оставили под стражей.

К поджогу квартиры в Центральном районе Челябинска, который произошел в прошлом месяце, оказались причастны два человека. Причем один из них — заказчик убийства, а второй — исполнитель. Как сообщалось ранее, в ночь на 23 апреля окно квартиры на первом этаже двухэтажного дома забросили емкость с зажигательной смесью. В результате пострадали два брата семи и десяти лет. Целью заказчика было убийство женщины, также находящейся внутри. Реализовать задуманное ему не удалось.

К. обвиняется в том, что 22.04.2018 в вечернее время с целью убийства по найму бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры двухэтажного дома, расположенного в Центральном районе г. Челябинска, в которой в этом время находились две женщины и двое малолетних детей. По счастливой случайности женщинам удалось погасить возникший пожар своими силами до приезда пожарных и спасти от гибели себя и детей. А. обвиняется в подстрекательстве, то есть в склонении К. к совершению указанных действий. — пояснили в прокуратуре в Челябинской области.

Обоих обвиняемых заключили под стражу через несколько дней после ЧП, однако их стороны защиты обжаловали решение. Сегодня, 16 мая, стало известно, что суд апелляционной инстанции оставил меру пресечения без изменений.

Добавим, пострадавших детей госпитализировали с ожогами, а вскоре выписали домой.