/ Убийцу 14-летней школьницы из Сатки ждет суд

Желая изнасиловать девочку, преступник угрожал ей ножом и заставлял пить алкоголь.

Обвиняемый в убийстве 14-летней школьницы из Сатки идет под суд. Следователи установили, что именно 43-летний мужчина нанес множество ножевых ранений Василине М., а затем закопал ее тело в лесопосадке. В ходе расследования уголовного дела также стало ясно, что мужчина хотел изнасиловать школьницу. Поэтому, угрожая ножом, привел ее в безлюдную часть города и заставил выпить алкоголь.

Оценившая угрозу своей жизни потерпевшая стала оказывать сопротивление, вырываться и кричать, звать на помощь других людей, а также попыталась убежать. Понимая, что преступные намерения стали очевидны, опасаясь своего разоблачения и задержания, обвиняемый убил девушку, нанеся множественные удары ножом. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, девочка пропала 24 июля 2017 года. Она была в поликлинике, сообщила, что идет домой и после не выходила на связь. Девочку якобы видели в разных частях города, но информация не подтвердилась. На следующий день после исчезновения школьницы за дело взялись следователи. Школьницу искало порядка 400 горожан.

30 июля девочку нашли убитой в лесопосадке. Ее зарезали и закопали среди высокой травы. Это место не проверялось волонтерами из-за труднодоступности. Находилась лесопосадка недалеко от улицы, на которой жила девочка. Задержан подозреваемый, который, как полагают силовики, затащил туда девочку и убил. По ходатайству следователей, его отправили в СИЗО.