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/ «Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле

«Уйдите, разобьетесь!». Дети устроили опасные игры на краю пятого этажа в Чебаркуле

На замечания очевидцев мальчики не реагировали.
сегодня в 18:52
  |  Происшествия

Сегодня днем, 31 июля, жители поселка Каширинский в Чебаркуле стали свидетелями экстремальных игр двух мальчиков. На пятом этаже одного из домов дети сначала по очереди сидели на подоконнике, потом начали высовываться из окна и смотреть вниз, а затем стали переваливаться за оконную раму. Люди, находившиеся в тот момент во дворе, начали говорить ребятам, чтобы они закрыли окно и не баловались. Однако мальчики не реагировали на просьбы очевидцев.

Мы со знакомой случайно стали свидетелями, я услышала ее крик: «Немедленно слезьте с окна!» Повернулась и растерялась. Из открытого окна наполовину высунулся мальчишка лет десяти, второй, чуть помладше, стоял на подоконнике, правда за стеклом. Самое страшное, что они вообще не реагировали на крики, наоборот, старший из них сел на подоконник и свесил ноги на улицу. — рассказывает сайту «Первый областной» очевидец.

Опасные игры продолжались 15 минут. После чего мальчики слезли с подоконника. Но, спустя время, снова начали хулиганить. Очевидцы сделали фотографии и передали их в комиссию по делам несовершеннолетних Чебаркуля.

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