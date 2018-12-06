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/ Иномарка врезалась в грейдер возле «Гостиного двора» в Магнитогорске

Иномарка врезалась в грейдер возле «Гостиного двора» в Магнитогорске

Водитель оставил автомобиль и скрылся.
сегодня в 19:32
  |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Фольксваген» произошло сегодня, 6 декабря, около часа ночи, между торговыми центрами «Каскад» и «Гостиный двор» в Магнитогорске. Немецкая иномарка столкнулась с автогрейдером.

Как рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, сейчас выясняется все обстоятельства ДТП.

Автомобиль «Фольксваген» совершил столкновение с автогрейдером. ДТП произошло на улице Завенягина. Водитель машины скрылся с места преступления, но вскоре его нашли. Он будет привлечен к административной ответственности. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску, подполковник полиции Константин Вуевич.

Сейчас рассматривается несколько версий, в том числе и то, что водитель мог управлять машиной в нетрезвом состоянии. Один из очевидцев инцидента в группе «На дорогах Магнитки» написал, что от владельца «Фольксвагена» «фонило за километр».

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