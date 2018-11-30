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/ Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп

Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп

Скончались два водителя и три пассажира автомобилей.
сегодня в 09:44
  |  Происшествия

Установлены обстоятельства аварии, произошедшей поздним вечером 29 ноября на автодороге Челябинск-Екатеринбург. По данным сотрудников полиции, 63-летний мужчина на «Вольво», управляя машиной, допустил выезд грузового прицепа на «встречку». Тот снес манипулятор «ТАТА», «Лендровер», и «ГАЗель». 5 человек погибли.

В результате ДТП водитель «Лендровер» 1960 года рождения и его пассажиры 1997, 1987, 1962 годов рождения (все жители Челябинска), и неустановленный водитель «ТАТА» скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗ (житель Свердловской области), получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что ДТП не связано с дорожной обстановкой. Представители УПРДОР «Южный Урал» сказали, что дорожное покрытие было чистым и сухим.

Сейчас в Каслинском районе на 108-м километре федеральной дороги введено реверсивное движение.

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