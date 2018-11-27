/ Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП под Челябинском

Происшествие случилось 25 ноября.

Три легковых автомобиля столкнулись недалеко от деревни Малышево в Сосновском районе. Авария произошла в воскресенье, 25 ноября. Первые сообщения об инциденте появились в группе «ЧП ДТП Челябинск» во «ВКонтакте».

Водитель иномарки вылетел на встречку и тут же ударился в «Ниву». «Нива» и следующая за ней машина ушли в кювет. Во второй машине были дети, слава богу, они не пострадали. А вот в «Ниве» все печально. — пишет подписчик группы.

На момент аварии в «Ниве» находились два человека. Одна из участниц ДТП рассказала, что у водителя отечественной машины были сломаны обе ноги. Он скончался во время операции, а пассажирка внедорожника, с переломом ребер, была доставлена в реанимацию.

Очевидцы также сообщают, что у «Нивы» полностью разнесло переднюю часть.