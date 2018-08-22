/ Измученный пес застрял в канализационном люке в Магнитогорске. Видео

Почти сутки дворняга жалобно скулила.

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Накануне вечером жители Магнитогорска спасли голодного пса. Животное провалилось в открытый люк глубиной в несколько метров рядом с жилым домом по улице Корсикова. Заметить его удалось случайно, обратить внимание на яму горожан вынудил раздающийся из нее жалобный скулеж. Подъем пса на поверхность оказался сложной задачей.

Увидел провалившегося в колодец пса возле дома. Он там пробыл около суток, думаю. Сначала боялся, когда мы начали его доставать, а потом, когда понял, что мы хотим ему помочь, сам пытался вылезти. Около 40 минут пытались достать бедного измученного пса, в итоге подняли с помощью веревки. — рассказал сайту «Первый областной» житель Магнитогорска Евгений Зеров.

После спасения пес сбежал от своих благодетелей.

Напомним, настоящая спасательная операция развернулась на северо-западе Челябинска для помощи застрявшему в яме котенку. Малыш провалился под опору линий электропередачи и не смог выбраться самостоятельно. Отвесная поверхность глубиной в 2 метра разделяла животное и людей. Челябинцы рассматривали возможность скрутить столб, чтобы помочь животному. Однако достать его удалось спустя несколько суток с помощью подручных средств.