Семилетняя девочка пострадала из-за халатности коммунальщиков

В Челябинской области малышка упала в открытый колодец во время игры.

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Семилетняя девочка в Пласте получила травмы из-за нерадивых коммунальщиков. Малышка играла с друзьями во дворе и упала в канализационный люк, который обслуживающая организация из-за отсутствия стандартной крышки прикрыла деревянными досками. Девочка в результате падения в колодец получила ссадины и ушибы, ее мама была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Инцидент произошел в июле этого года.

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности ООО «Водоснабжение». Именно эта организация должна следить за состоянием колодцев, регулярно обходить и осматривать линии водопроводной сети, а в случае обнаружения нарушений, устранять их. Следовательно, крышку, соответствующую государственным стандартам, на люк должна была установить именно эта компания.

«В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором города директору ООО „Водоснабжение“ внесено представление. Кроме того, в интересах несовершеннолетней в Пластский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО „Водоснабжение“ компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь устранить все нарушения компании придется не в добровольном порядке, а по требованию надзорного органы.