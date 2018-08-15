/ Собака с одной лапой ищет любящую семью

Животное попало под поезд.

Челябинские зоозащитники спасли собаку из бедственного положения. Животное попало под поезд на железнодорожном переезде, в результате чего лишилось сразу трех лап. Пес прятался от прохожих в кустах, пока его не подобрали волонтеры. Собаку сразу же отправили к ветеринару, там было принято решение о необходимости операции.

Через два дня после операции — осложнения: сепсис на все 3 ноги. Вонь, боль, токсикация, раскрытие всех швов, катетеры — и все в одну лапу. Пес не ел, нужны были дорогие антибиотики, запрет врачей трогать его без перчаток, а параллельно в интернете желчь, злоба и советы усыпить. Решились на повторную операцию и случилось чудо, сепсис отступил. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель челябинского приюта «Наш дом» Полина Кефер.

С самого начала собака доброжелательно относилась к людям, пыталась вилять хвостом и тянулась ко всем. Сейчас, после заживления всех ран, пес стал ползать на животе, помогая себе одной лапой. Волонтеры хотят найти ему заботливую семью, которая сможет оказать необходимый уход особенному животному.