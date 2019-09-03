Застрелить охранника ночного клуба в Миассе пытался пьяный мужчина

Об этом сообщили в Росгвардии региона.

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В воскресение, 1 сентября, в ночном клубе Миасса, пьяный посетитель выстрелил в охранника заведения. Инцидент произошел ночью. Стрельбу мужчина открыл из травматического ружья. Об этом рассказала администратор заведения сотрудникам Росгвардии, которые прибыли на место происшествия.

Охраннику до приезда врачей успели оказать первую помощь. Но пьяный стрелок скрылся с места преступления.

«Получив подробные приметы подозреваемого, бойцы Росгвардии принялись отрабатывать близлежащую территорию. В результате тщательных поисков сотрудники вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину, впоследствии опознанного свидетелями происшествия», — пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Стрелявшим оказался 23-летний житель Златоуста. Во время задержания, мужчина нецензурно выражался и размахивал руками, по внешним признакам стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного передали сотрудникам полиции, для дальнейшего разбирательства.