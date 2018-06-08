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/ Источник: в челябинской гимназии произошла стрельба

Источник: в челябинской гимназии произошла стрельба

Ребенок получил травмы.
сегодня в 14:44
  |  Происшествия

Стрельба произошла в челябинской гимназии № 63, расположенной на улице 3-го Интернационала. Об этом сайту «Первый областной» стало известно из собственных источников. Инцидент произошел днем сегодня, 8 июня. В этот момент в учебном заведении находились воспитанники детского лагеря дневного пребывания. По предварительной информации, один из школьников ранен. Данные о его состоянии уточняются.

В школе была стрельба, один ребенок ранен. — сообщил источник.

В учебном заведении заявили, что сейчас детей в школе нет, их отпустили по домам. Комментировать чрезвычайное происшествие сотрудники гимназии отказались. Не оказалось комментариев на этот счет и в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.

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