/ Источник: в челябинской гимназии произошла стрельба

Ребенок получил травмы.

Стрельба произошла в челябинской гимназии № 63, расположенной на улице 3-го Интернационала. Об этом сайту «Первый областной» стало известно из собственных источников. Инцидент произошел днем сегодня, 8 июня. В этот момент в учебном заведении находились воспитанники детского лагеря дневного пребывания. По предварительной информации, один из школьников ранен. Данные о его состоянии уточняются.

В школе была стрельба, один ребенок ранен. — сообщил источник.

В учебном заведении заявили, что сейчас детей в школе нет, их отпустили по домам. Комментировать чрезвычайное происшествие сотрудники гимназии отказались. Не оказалось комментариев на этот счет и в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.