Выстрел из «пневматики» стал причиной смерти молодого парня из Златоуста

Уже возбуждено уголовное дело.

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В одну из больниц Златоуста был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября. 22-летнего мужчину привезли в больницу из квартиры одного из местных домов. Уже в лечебном учреждении пострадавший скончался.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники Следственного комитета ведут работу по задержанию лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Появились неподтвержденные сведения, что причиной смерти молодого бизнесмена могла стать нелепая случайность. Подробности читайте в следующих материалах сайта «Первый областной».