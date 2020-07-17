За 3 миллиона рублей отказались от претензий родственники погибших под колесами депутатского сына супругов в Кунашаке

В районном суде сегодня, 17 июля, рассматривается дело Руслана Имангулова.

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В Кунашакском районном суде прошло заседание по делу Руслана Имангулова — сына районного депутата, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Оно проходило в особом порядке, поскольку молодой человек признал вину и возместил ущерб родственникам погибших.



Сам подсудимый с трудом вспоминает эпизоды того дня, когда произошла авария. Руслан Имангулов рассказал, что выехал на встречку потому что увидел на дороге собаку.

«Я ехал по селу, увидел собаку, нажал на тормоз, произошёл занос. Дальше уже на встречную полосу и так далее. Права у меня не забрали, но я стараюсь за рулём не ездить. Машина арестована. Ситуацию эту всё время переживал и сейчас переживаю», — поделился Руслан Имангулов.

Также обвиняемый опроверг информацию, что за год нарушал правила более 50 раз. По словам Руслана Имангулова, всё дело в том, что когда-то он владел таксопарком, где на него было записано около 7 машин.

«Такого быть не может, тем более на разных автомобилях. Как было сказано до этого, я был когда-то владельцем таксопарка и было около 12 машин. Из них моих — 6-7. Водители получали, штрафы не мои, это всё приложили к делу. За год у меня по-моему 1 или 2 штрафа»,— добавил обвиняемый.

Дело рассматривается в особом порядке, поскольку мужчина полностью признал свою вину, рассказал адвокат Руслана Имангулова Борис Буданов. Защитник сообщил, что общая сумма выплат составила около 3 миллионов рублей, а ущерб был возмещён добровольно.

«В связи с тем, что данное преступление отнесено к категории неосторожных средней тяжести, то уголовно-процессуальный кодекс допускает рассмотрение в особом порядке, без исследования материалов. Санкция статья 264 ч 5 предусматривает и лишение свободы. Но кроме этого имеется 73 статья уголовного кодекса где наказание может быть условным. Это суровое наказание, так как на подсудимого накладываются ограничения»,— рассказал «Первому областному» адвокат обвиняемого Борис Буданов.

С особым порядком дела согласилась и потерпевшая сторона. По словам помощника прокурора Кунашакского района Руслана Сабитова сейчас сложно говорить о том, какое именно наказание получит Руслан Имангулов, но максимальная санкция по части 5 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» составляет до 7 лет лишения свободы.

«Мы, с учётом последствий, которые наступили в результате происшествия ориентировали суд о назначении наказания связанного с изоляцией от общества в виде лишения свободы в колонии-поселении на 2,5 года и лишение прав на 3 года. По данному делу 6 человек признаны потерпевшими, всем им был возмещён ущерб в судебном заседании. В связи с чем потерпевшие отказались от исковых требований и обратились в суд с ходатайством, чтобы наказание ему было назначено не связанное с лишением свободы. Каких-либо претензий морального, материального плана они не имеют»,— отметил помощник прокурора Кунашакского района Руслан Сабитов.

Сегодня Руслану Имангулову должны вынести приговор.

Сама авария произошла 15 июля прошлого года у дома № 63 по улице Шарифы Тимергалиной в Кунашаке. По информации ГИБДД, Руслан Имангулов не справился с управлением, вылетел на встречную обочину и сбил насмерть супругов Андрея Борисова и Татьяну Мингалееву. Оба скончались на месте происшествия.