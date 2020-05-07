Фильм, посвященный 75-летию Великой Победы, сняли в Кунашакском районе

В создании видео участвовали сотрудники администрации района и волонтеры.

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В Кунашакском районе к юбилею Великой Победы был снят памятный фильм, посвященный всем, кто защищал Родину. В фильме рассказывается, как каждой семьи района коснулась война, все взрослые мужчины ушли на фронт, оставив женщин, детей и стариков.

«В юбилейный год Великой Победы, представляем Вашему вниманию фильм, посвященный всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Фильм снят силами Управления культуры молодежной политики и информации администрации Кунашакского района и нашими волонтёрами», — сообщают сотрудники управления культуры молодежной политики и информации администрации Кунашакского района.

В социальных сетях под постом с роликом пользователи благодарят специалистов за создание фильма.

«Я посмотрела этот фильм и сейчас меня переполняют эмоции, столько хочется сказать, но самое главное — огромное спасибо! Спасибо всем, кто задумал и воплотил идею, каждый из вас вложил душу в это фильм! Сюжет трогает до глубины души, невозможно смотреть без слез, продумано до мелочей. Боль, горечь потерь, голод, трудности военных лет, томительное время ожидания вестей, труд тех кто остался в тылу — всё это есть в нем», — пишет пользователь Елена Карсакова.

Посмотреть фильм можно здесь.