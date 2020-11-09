Прокуратура отстояла законность приговора в отношении сбившего супружескую пару жителя Кунашака

Адвокат обвиняемого настаивал на условном сроке.

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В Кунашакском районе прокурор отстоял законность приговора 22-летнему Руслану Имангулову. Мужчина в июле этого года был признан виновным в гибели двух человек.



Руслана Имангулова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлениям транспортом на 2,5 года. Однако сторона защиты просила суд пересмотреть приговор и назначить условное наказание.

«В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника и осужденного о несправедливости приговора вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, происшествие, по которому осудили 22-летнего мужчину произошло в июле прошлого года. В Кунашаке Руслан Имангулов, управляя «Тойотой Марк-2», превысил скорость, потерял управление и сбил супружескую пару. Пострадавшие скончались на месте происшествия. Приговор мужчине вынесли 17 июля этого года. Сам обвиняемый признал свою вину в случившемся.

Добавим, что на условном сроке адвокат Руслана Имангулова настаивал ещё во время летнего заседания. По утверждению защитника, данная мера возможна потому что мужчина возместил ущерб потерпевшим, которые получили от него 3 миллиона рублей и отказались от претензий.