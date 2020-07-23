В суде Ленинского района состоялось заседание по делу «Челябинского зомбибоя»

Мужчину подозревают в организации притона в собственной квартире.

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В Челябинске состоялось судебное заседание над Владимиром Ковалем, известным по прозвищу «Челябинский зомбибой». Мужчину подозревают в организации наркопритона. Слушание прошло в Ленинском районном суде в четверг, 23 июля.



По материалам дела под притон Владимир Коваль предоставлял собственную квартиру. Как пояснил помощник прокурора Ленинского района Николай Плетнёв, интерес «Челябинского зомбибоя» заключался в том, что гости притона, приходя к нему в квартиру, угощали его наркотиками. Также представитель ведомства подчеркнул, что изначально должно должно было рассматривать в особом порядке.

«Однако в предыдущих заседаниях подсудимый пояснил, что свою вину в организации притоне он не признаёт при этом он не отрицает, что он систематически предоставлял помещение для систематического употребления наркотических средств и психотропных веществ. Согласно материалам дела следует, что Коваль действительно, в период времени с октября 2019 по март 2020 неоднократно предоставлял своё помещение для употребления наркотических средств различным лицам. В последующем установлено, что они действительно употребляли там наркотические вещества», — отметил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнёв.

Сам «Челябинский зомбибой» отметил, что полностью раскаивается и признаёт вину. Всё случившееся мужчина списал на доверие к людям.

«Это просто ошибка отношения к жизни, некоторая мягкость к людям, которая довела не до добра. Не то, что я предоставлял квартиру, получилось так, что приходили друзья. Я раскаиваюсь, сожалею в том, что так получилось. Попасть за решётку боюсь, но у меня первая судимость так что надеюсь на благосклонностью судьи»,— отметил «Челябинский зомбибой».

Отметим, что дело Владимира Коваля рассматривается по части 1 статьи «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» уголовного кодекса России. Она предусматривает лишение свободы до 4 лет. Какой приговор получит «Челябинский зомбибой» станет известно в ближайшее время.