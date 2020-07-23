В Златоусте за мошенничество пойдёт под суд директор «Центра юных техников»

Его обвиняют в присвоении себе части премий сотрудников.

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Директор «Центра юных техников» из Златоуста обвиняют в мошенничестве. В отношении мужчины сегодня, 23 июля, было завершено расследования уголовного дела.



По данным следствия, незаконные дела директор центра совершал на протяжении 5 лет, с 2014 по 2019 годы. Он выплачивал сотрудникам учреждения премии, а часть из них забирал себе. Именно по этому мужчину и будут судить по части 3 статьи «Мошенничество» уголовного кодекса.

«За указанный период обвиняемый присвоил средства в сумме более 300 тысяч рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб»,— рассказали сайту «Первый областной» в региональном управлении следственного комитета.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Они осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база, добавили представители СК. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Отметим, что если вина директор центра будет доказана он получить до 6 лет лишения свободы.