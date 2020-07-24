В суде Ленинского района Челябинска прошло заседание по делу поджигателя машины в парике

Мужчина пытался стать похожим на свою сестру, чье авто он пытался уничтожить.

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В Челябинске состоялось первое заседание Ленинского районного суда по делу о поджоге автомобиля. Инцидент произошел еще в марте этого года, когда мужчина поджег машину своей сестры. Для этого он надел красную куртку, как у родственницы и парик из светлых волос, чтобы быть похожим на сестру.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к потерпевшей,, подозреваемый заранее взял с собой емкость, содержащую зажигательную смесь, а также изготовил из подручных средств запал. Возле автомобиля он поджег запал и закинул в салон автомобиля бутылку с зажигательной смесью. В ходе предварительного следствия было собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих обоснованность обвинения», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ помощник прокурора Ленинского района Челябинска Александр Личидов.

Напомним, что история началась из-за того, что родственники не смогли поделить автомобиль. Сестра попросила брата помочь ей с продажей машины, но он, вместо помощи, просто ездил на чужом автомобиле. После того, как его в нетрезвом состоянии задержали сотрудники ГИБДД, сестра забрала автомобиль. Она продала свою машину и приобрела себе новую. Брат же разозлился и решил сжечь обновку своей родственницы.