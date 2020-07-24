В наркопритоне «Челябинского зомбибоя» жила и его 93-летняя мама

Суд вынес вердикт по делу эпатажного мужчины.

Послушать 00:00

24 июля состоялось заседание Ленинского районного суда, на скамье подсудимых оказался известный всему Челябинску «зомбибой» — татуированный с ног до головы Челябинец. На этот раз в центр внимания он попал отнюдь не из-за своего боди-арта. Владимир Коваль, а именно так зовут мужчину, представляющегося «зомбибоем», обвинялся в организации наркопритона. Продолжительное время он пускал в свою квартиру употребляющих людей, которые в благодарность угощали его наркотиками.

«Согласно действующему закону, организация притона — это более сложный признак. Нужно переоборудовать помещение, оснастить его техникой, шприцами и так далее. У него этого всего не было. Он его и не признавал», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Свою вину Коваль признал частично, объяснив, что притона не устраивал. Сегодня, 25 июля, после рассмотрения всех деталей дела, суд вынес решение.

«Суд признал его виновным в систематическом предоставлении своего помещения для употребления наркотических средств. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года. Он придет в уголовно-исполнительную инспекцию, ему там назначат график явки. Они будут проверять, как он себя ведет. Кроме того, суд ему вменил дополнительную обязанность — пройти обследование у врача нарколога и в случае необходимости пройти лечение от наркомании», — добавил Николай Плетнев.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в той же квартире Коваля, где собирались наркоманы, проживала его престарелая мама. Пенсионерке 93 года, со слов «зомбибоя», женщина не в состоянии передвигаться сама, практически лишена зрения и находится в тяжелом состоянии.

«Человек проживает с мамой, устраивает в квартире притон, это стало причиной того, что мной была направлена в адрес суда просьба, направить информацию в органы опеки и попечительства для того, чтобы они проверили условия ее проживания и в случае необходимости решили вопрос о передачи ее в какое-либо государственное учреждение, ее мнение, конечно, также будет учитываться», — добавил помощник прокурора Ленинского района.

В настоящее время прокуратурой начала проверку, которая покажет, в каких условиях проживает мать «зомбибоя».