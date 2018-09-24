/ Котят замуровали в подвале дома на ЧТЗ

Спасать малышей бросились местные жители.

Трех маленьких котят замуровали в подвале жилого дома в Тракторозаводском районе. Об этом в соцсети сообщили местные жители. Они рассказали, что управляющая компания заделывала продухи в фундаменте и не заметила, как там оказались котята. Несколько дней они сидели тихо, а потом начали мяукать. Мама-кошка оказалась по другую сторону «баррикады». С вопросом, как помочь малышам, жители дома № 15 по улице Савина отправились в Интернет.

На вторую-третью ночь они начали мяукать, я обратилась в сообщество «Подслушано ЧТЗ». Я перепугалась за них, а сама не местная и не знаю, к кому обратиться. Я думаю, кто-то из местных жителей вскрыл продухи. Так что теперь у котят все хорошо, они играют и резвятся с мамой. — рассказала сайту «Первый областной» Валерия Муха.

Девушка сообщила, что отверстия в стене никто не стал закупоривать, так что у котят и их мамы есть дом на холодное время года. Однако к зиме они останутся на морозе. Так что добрые жители Челябинска могут спасти трех малышей, взяв их домой.