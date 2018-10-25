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/ Выброшенных в мусорный бак котят обнаружила жительница Магнитогорска

Выброшенных в мусорный бак котят обнаружила жительница Магнитогорска

Малыши находились под слоем мусора.
сегодня в 11:51
  |  Происшествия

Брошенных котят обнаружила в мусорном баке жительница Магнитогорска Полина Лямина. Малыши очень громко пищали, чем и привлекли девушку.

Проходя мимо мусорных баков, я поняла, что котятки находятся именно там. Заглянув туда, я обнаружила этих детишек: они были еще мокрые, видимо, только родились. На мой взгляд, они были выброшены, так как рядом не было мамы кошки на протяжении 20−30 минут, да и они уже были под слоем мусора. — рассказала сайту «Первый областной» Полина Лямина.

По словам Полины, ей было очень жалко маленьких животных, но, поскольку забрать их к себе у нее не было возможности, она решила снять котят на видео и выложить запись в один из пабликов Магнитогорска в социальной сети «Вконтакте». Через некоторое время к девушке обратилась другая неравнодушная жительница Магнитогорска, которая и забрала малышей к себе.

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