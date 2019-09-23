Битва за котят: жители челябинской многоэтажки обвиняют ТСЖ в живодерстве

Собственники утверждают, что коммунальщики намеренно замуровали животных в подвале.

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Наталья Колчина ведет долгую борьбу с сотрудниками ТСЖ, женщина встала на защиту кошек, которых, по ее мнению, хотят заморить голодом или отравить коммунальщики.

ТСЖ провели работы по закрытию подвальных продухов, по словам Натали Колчиной, на них устанавливали решетки, заведомо зная, что внутри находятся животные.

«В пятницу на моих глазах котята забежали в подвал. Тут же выскочил слесарь, начал заваривать. Попросила его сначала выпустить котят. Вышел главный инженер их, начал меня отталкивать от них. Потом выскочила председатель этого ТСЖ, угрожала мне расправой, кричала на меня матом. За то, что я вмешиваюсь. Они вообще тут в страхе держат весь двор», — рассказала Наталья Колчина корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Информацию о том, что женщине угрожали, подтвердила и другая жительница дома, которая в это время гуляла на площадке с ребенком. В этот же день возле «замурованных» продухов, Наталья Колчина встретила одну из сотрудниц ТСЖ, которая принесла котам еду, только вот раньше она заботы о четвероногих, по словам местных жителей, не проявляла.

«Я сказала, что буду жаловаться дальше, если вы не выпустите котят. Потом сотрудница их начала подложки с мяском каким-то раскладывать, я сказала, что отдам это мясо на экспертизу, потому что подозреваю, что оно отравлено было, и они таким образом решили вообще от котов избавиться. Я написала заявление в полицию уже и указала, что нужно это мясо отправить на экспертизу», — рассказала Наталья Колчина.

Местные жители утверждают, что бездомные коты, живущие в их подвале, помогали справляться с крысами, которые теперь появились в доме. Сотрудница же ТСЖ, которая была замечена с злополучной подкормкой возле подвала, объяснила, что таким образом лишь выманивала кошек из подвала, чтобы они не отравились во время обработки помещений от блох.

«Я выманила этой колбасой кошку беременную, она вам родит еще 14 котят, что вы с ней делать будете? Я лично купила на свои деньги, выманивала кошек. Мы травить собирались блох, поэтому кошек и выманивали», — объяснила женщина, представившаяся собственницей квартиры в доме, а по совместительству паспортисткой в ТСЖ.

Председатель ТСЖ «Тема» Наталья Репина, рассказала, что война с сердобольной Натальей Колчиной у них идет давно. На каждый запрос отправленный жительницей во всевозможные инстанции, коммунальщики дают ответ: переписки накопилось уже на приличную стопку. Только вот вопрос с мертвого места не двигается, и мир между сотрудниками ТСЖ и жителями никак не наступит.

«Для этого должны быть доказательства, что мы травим животных. Вот когда будет заключение из лаборатории, тогда можно будет выдвигать версии. У любой кошки должен быть хозяин, для того чтобы подвальные кошки имели хозяина, Наталья Михайловна должна была провести собрание с собственниками жилья, выяснить, не против ли собственники, а она в свою очередь должна взять над ними опеку», — объяснила Наталья Репина.

По словам председателя ТСЖ, активистка сломала несколько решеток, установленных коммунальщиками, чтобы это доказать был направлен запрос на просмотр камер с домофонов. Наталья Колчина в свою очередь написала заявление в полицию, с требованием разобраться в сложившейся ситуации. В управлении МВД России по городу Челябинску начали проверку.