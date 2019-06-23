/ Новорожденных котят нашли под капотом туристы из Челябинска

Малыши оказались в припаркованной машине.

Туристы из Челябинска обнаружили в своем автомобиле сразу 5 новорожденных котят. Машина, на которой южноуральцы прибыли в Анапу, были припаркована на улице. Когда хозяева подошли к ней, услышали писк. Малыши-котята кричали, спрятавшись под капотом.



Южноуральцы нашли под капотом пятерых новорожденных котят. Семья пока что решила оставить малышей у себя. Сейчас у котят не открываются глаза, они не могут вставать на лапки. — сообщает «Регион-74».

Предположительно, котят в темное и укромное место перенесла кошка, однако обнаружить хвостатую «кукушку» поблизости не удалось.