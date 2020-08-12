Замначальника регионального Ростехнадзора вымогал крупные взятки с предприятий

Дело направлено на рассмотрение в суд.

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В мае 2018 года заместитель начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора проводил лицензирование производственных объектов коммерческой организации. И обнаружил некое несоответствие требованиям промышленной безопасности. За это юридическое лицо могли бы привлечь к ответственности.

Но за то, чтобы не включать данное сведение в официальные документы, замначальника Ростехнадзора попросту потребовал выплатить ему взятку в размере 200 тысяч рублей. Деньги были переданы ему через посредника.

Только вот скрыть следы преступления не удалось — его выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они же осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.„б,в“ ч.5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере)», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Теперь же, когда следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направили в суд для его рассмотрения по существу.