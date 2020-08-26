Предприятия Челбяинской области обучают бережливому производству

До конца года в нацпроекте примет участие 50 компаний.

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Предприятия Челябинской области становятся «бережливее». На производстве специалистов учат увеличению производительности, поднятию доходов и снижению налоговой нагрузки. Одной из самых вовлечённых оказалась обувная фабрика, где бережливым производством овладели 200 человек.



«На самом деле, правильно организованное рабочее место и его анализ, значит, и все действия рабочего сделать, значит, малозатратными — это очень много значит, как оказалось. Ну, и конечно, — это изготовление визуальных стендов и в цехах и в управлении, чтобы каждый видел ежедневно результат работы, как она продвигается»,— подчеркнул генеральный директор обувной фирмы Владимир Денисенко.

Повышение квалификации прошло бесплатно в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем приняли участие более 40 предприятий Челябинской области. Программа помогает создать комфортные условия для сотрудников, а также сохранить рабочие места. Для участия нужно оставить заявку в Фонде развития промышленности. Далее специалисты проведут диагностику и определят, чем можно помочь предприятию.

«Полтора года уже прошло фактически. Мы видим результаты. Мы видим, что люди стали работать меньше, но лучше, зарабатывать больше. Выгоды для всех: для собственников, для руководства, для работников»,— отметил директор Фонда развития промышленности области Сергей Казаков.

В нацпроекте до конца 2020 года примет участие ещё 50 компании. Планируется, что к 2024 количество предприятий увеличится до 185. Всего технологиям бережливого производства обучат 1 500 человек.