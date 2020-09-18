Мошенники вымогали деньги у жителя Южноуральска, угрожая расправой

Всё началось с разбитой плитки в кафе.

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В Южноуральске Челябинской области двое мужчин вымогали у местного жителя деньги за то, что он причинил ущерб одному из местных кафе. Причём одной выплатой злоумышленники не ограничились и требовали деньги снова и снова. А затем начались угрозы.

В полицию с заявлением о вымогательстве пришёл 21-летний житель Южноуральска. Он сообщил, что разбил плитку в кафе, и после этого двое мужчин начали требовать перевести им шесть тысяч рублей за причинённый ущерб. Подобные сообщения поступали несколько раз. А когда молодой человек перестал реагировать на требования, злоумышленники начали угрожать парню физической расправой.

«По факту вымогательства задержаны житель Южноуральска 1974 года рождения и житель Чебаркуля 1978 года рождения, оба неработающие и ранее судимые. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до семи лет»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым уже избрана мера пресечения: один из них отправлен под сражу, другого оставили под подпиской о невыезде.