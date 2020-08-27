Взятки в 500 тысяч рублей брал бывший юрист в Челябинске

За «мзду» он предлагал «повлиять на ход процесса».

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В полиция Челябинской области сегодня, 27 августа, рассказали о том, что их оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в мошенничестве задержан житель города Челябинска.

Мужчина работал юристом, и два раза он предлагал своим клиентам «помощь». За нескромные 500 тысяч рублей он обещал «повлиять на ход судебного процесса». И деньги якобы он просил для передачи лицам, работающим в судебной системе. Хотя на самом деле, осуществить такое было невозможно.

И люди действительно передавали этому юристу деньги — сотрудники МВД России по Челябинской области установили данные факты.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159, а также ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Теперь сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые также могли пострадать от действий данного лица: если вам известны факты его противоправной деятельности, необходимо об этом сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам: 8 (351) 263-64-13, 733-12-21.