Замминистр строительства Челябинской области останется в СИЗО

Адвокат Татьяны Антоновой просил для своей подзащитной домашний арест.

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Областной суд Челябинска оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда в отношении заместителя министра строительства региона Татьяны Антоновой. Женщину, которую обвиняют в получении взятки, не стали выпускать из-под стражи.



Решение было принято в апелляционном порядке. Адвокат подсудимой просил избрать в отношении Татьяны Антоновой домашний арест.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Татьяны Антоновой оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 4 апреля 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного суда.

Напомним, Татьяна Антонова обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ. По данным регионального следственного комитета, в 2016-2017 годах она получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за помощь в обеспечении оплаты по муниципальным контрактам.