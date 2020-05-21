Пневмонию подозревают у министра строительства Челябинской области

Его госпитализировали в больницу.

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20 мая министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин решил проверить свое здоровье и сдал тест на коронавирус. COVID-19 у чиновника не подтвердился, но его все равно госпитализировали в больницу. Врачи заподозрили у министра пневмонию.

Данный факт подтвердили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. «Первому областному» сообщили, что Виктор Тупикин сегодня, 21 мая, сдал второй анализ на коронавирус. Его результатов еще ожидают.

«Министр чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет. С конца марта в министерстве действует перчаточно-масочный режим. Все помещения регулярно обрабатываются», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сегодня также должна была состояться пресс-конференция по ВКС, но из-за этих обстоятельств ее отменили.