Задержан угонщик пяти автомобилей в Челябинске

Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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В Советском районе Челябинска в течение месяца орудовал похититель автомобилей. Его интересовали лишь отечественные машины, которые не были оборудованы противоугонными устройствами и находились на неохраняемых парковках.

20-летний житель Челябинской области смог угнать пять автомобилей путем вскрытия их замков.

Как заявили в ГУ МВД России по Челябинской области, сумма причиненного ущерба составила не менее 150 тысяч рублей.

«По данным фактам в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все автомобили мужчина успел сбыть, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения горе-похитителю.