Алексей Текслер назначил Игоря Фетисова министром информационных технологий и связи региона

Новый глава ведомства был исполняющим обязанности с февраля.

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Новым министром информационных технологий и связи Челябинской области стал Игорь Фетисов. Соответствующее распоряжение сегодня, 30 апреля, подписал глава региона Алексей Текслер.



До официального назначения министром связи Игорь Фетисов занимал должность исполняющего обязанности. В статусе «и. о.» Он находился с конца февраля этого года.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на должность министра информационных технологий и связи Челябинской области Игоря Фетисова»,— рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Игорь Фетисов работает в министерстве информационных технологий и связи региона с 2010 года. До того, как стать исполняющим обязанности министра он трудился в ведомстве в должности заместителя.

Отметим, что кресло министра информационных технологий и связи стало свободным после того как его покинул Александр Козлов. Он был назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.