/ 18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга

Молодому человеку грозит реальный срок.

Молодой житель Кусы «заминировал» местный торговый комплекс под названием «Арбат». 18-летний парень позвонил в полицию и предупредил о возможной угрозе. Главной целью подростка была эвакуация посетителей ТРК, среди которых были его родственники — мама и бабушка.

Прокуратура Кусинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Понесены расходы свыше 16 тысяч рублей в результате проведения организационно-технических мероприятий по предотвращению заведомо ложной угрозы взрыва, а также его последствий вместо осуществления реальной защиты жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кусинский районный суд. Максимальные санкции вменяемой части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.