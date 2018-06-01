Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.02 -0.57 72.58 +0.06
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга

18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга

Молодому человеку грозит реальный срок.
сегодня в 15:21
  |  Происшествия

Молодой житель Кусы «заминировал» местный торговый комплекс под названием «Арбат». 18-летний парень позвонил в полицию и предупредил о возможной угрозе. Главной целью подростка была эвакуация посетителей ТРК, среди которых были его родственники — мама и бабушка.

Прокуратура Кусинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Понесены расходы свыше 16 тысяч рублей в результате проведения организационно-технических мероприятий по предотвращению заведомо ложной угрозы взрыва, а также его последствий вместо осуществления реальной защиты жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кусинский районный суд. Максимальные санкции вменяемой части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Общество
Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы
21.05.2018
Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы
Происшествия
Торговый комплекс и жилой дом «заминировали» в двух городах Челябинской области
22.04.2018
Торговый комплекс и жилой дом «заминировали» в двух городах Челябинской области
Общество
Нетрезвый уралец «заминировал» пассажирский поезд на вокзале в Челябинске
12.04.2018
Нетрезвый уралец «заминировал» пассажирский поезд на вокзале в Челябинске
Происшествия
14-летний подросток пойдет под суд за «минирование» школы
09.04.2018
14-летний подросток пойдет под суд за «минирование» школы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Лосиха Василина принесла «в подоле» малыша на Зюраткуле
сегодня в 15:29
Лосиха Василина принесла «в подоле» малыша на Зюраткуле
Общество
О северном ветре и мокром снеге в выходные предупредили южноуральцев
сегодня в 15:26
О северном ветре и мокром снеге в выходные предупредили южноуральцев
Происшествия
18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга
сегодня в 15:21
18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга
Общество
Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой
сегодня в 14:39
Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом
сегодня в 14:29
Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом
Общество
Магнитогорский полицейский вынес из горящего дома пенсионерку
сегодня в 13:31
Магнитогорский полицейский вынес из горящего дома пенсионерку
Общество
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
сегодня в 13:08
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
Хоккей
Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА
сегодня в 13:00
Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6