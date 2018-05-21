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/ Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы

Южноуральского восьмиклассника осудили за «минирование» школы

Подросток стал фигурантом уголовного дела.
сегодня в 18:36
  |  Общество

Приговор по уголовному делу в отношении 14-ленего ученика восьмого класса вынесли в Златоусте. Подростка признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Установлено, что в конце прошлого года юноша с помощью школьного компьютера отправил классному руководителю сообщение о том, что в кабинете информатики заложена бомба.

Сотрудники образовательного учреждения обратились в экстренные службы. Из здания эвакуировали 248 человек. Помещение обследовали, но взрывное устройство там не обнаружили.

В результате преступных действий обвиняемый нарушил нормальное функционирование образовательной организации, а также отвлек силы и средства правоохранительных органов и служб, которые вынуждены были произвести организационно-технические мероприятия по предотвращению ложной угрозы об акте терроризма. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Подросток в суде признал свою вину и раскаялся. Суд учел явку с повинной, положительные характеристики и возраст мальчика. В результате ему назначили обязательные работы сроком 50 часов. Это более мягкий вид наказания, чем предусматривает статья.

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