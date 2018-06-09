/ Турист из Челябинска грозился подорвать самолет

31-летний мужчина сообщил о готовящемся взрыве в аэропорту Анапы.

В аэропорт Анапы позвонил неизвестный молодой человек, который угрожал взорвать самолет на взлетно-посадочной полосе. Оказалось, что сообщение поступило от 31-летнего челябинца. Его личность удалось установить сотрудниками Анапского линейного отдела на транспорте МВД России. В это время мужчина отдыхал в курортном городе. Он признал, что действительно звонил в аэропорт с угрозами. Свои действия он объяснил хулиганскими мотивами.

Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 31- летнего жителя г. Челябинска. Он подозревается в совершении преступления по статье «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное в отношении социально-значимых объектов из хулиганских побуждений». — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Возбуждение уголовного дела признано законным. Челябинцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.