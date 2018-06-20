/ «Я аж подпрыгнула». Очевидцы рассказали о взрыве газа в Металлургическом районе

Пострадавшим оказывают помощь врачи.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, где прогремел взрыв газа. Территория вокруг дома оцеплена, внутрь попасть могут только добровольцы, которые вызвались освободить помещение от хлама. Жильцы дома толпятся рядом с многоэтажкой вместе с зеваками. По их словам, произошедшее стало шоком для всех.

Я аж подпрыгнула, ребенок заплакал, собака испугалась, спряталась. Я схватила собаку, ребенка и быстрей бежать. Конечно, страшно было очень. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Евгения.

Стекла, которые выбило ударной волной, разбросало по всему кварталу. Здание продолжают проверять на повреждения. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, мощный взрыв произошел сегодня, 20 июня, на втором этаже в многоэтажке в Металлургическом районе. Установлено, что рванул баллон с газом, который хранили на балконе для рыболовных нужд. Пострадавшие 42-летняя женщина и 10-летний ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нюансы происшествия определят специалисты с помощью экспертизы.